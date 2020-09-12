Криминалистические цифровые микроскопы: в чем особенности данных устройств

Роман Иванов

Сегодняшняя криминалистика шагнула далеко вперед по сравнению со своей предшественницей. И, хотя решаемые задачи главным образом остались прежними, привлечение на помощь криминалисту современных цифровых технологий позволяет проводить исследование на качественно новом уровне.

Особенности и плюсы цифровых криминалистических микроскопов

Современные криминалистические микроскопы предлагаются в цифровом виде, они используются вместе со специально разработанным ПО.

Благодаря возможности подключения к компьютеру, оператор может не только наблюдать объект в реальном времени, но и сразу делать интересующие его снимки, сохраняя результат в виде графического файла.

Большую популярность среди криминалистов приобрели цифровые микроскопы, позволяющие проводить сравнительное обследование. Оператору больше не нужно напрягать зрение и внимание для того, чтобы установить различия и сходства между двумя объектами. Для этого предназначается специальное программное обеспечение. Оно оперативно и точно проводит сравнительный анализ, выдает максимально эффективный результат.

Конечно, роль оператора в этом случае никто не собирается принижать. Все-таки окончательный вывод делает человек. Но, благодаря цифровым технологиям, его работа значительно ускоряется и делается более эффективной.

Особенность таких микроскопов состоит в наличии возможности получать одновременно изображение двух объектов, либо только одного из них. Это может достигаться как программными, так и аппаратными средствами.

Так с помощью специальных компьютерных программ можно быстро проводить операции сравнения через наложение двух и более объектов. Оператор может улучшать картинку. Дополнительный плюс такой технологии в том, что можно проводить обработку как уже сохраненных изображений, так и в реальном времени.

Возможности современных технологий по цифровой обработке изображений существенно снижают вероятность ошибки в силу пресловутого человеческого фактора. Более того, сравнительный анализ можно настроить и на полностью автоматический режим.

Где используются такие микроскопы

Стоит заметить, что такие микроскопы, особенно с функцией сравнения, сегодня используются не только при проведении криминалистических экспертиз, но и для выполнения вполне «мирных» задач. Это касается таких сфер, как металлография, биология, цитология и многих других.

Конечно, при проведении криминалистической экспертизы микроскопы оказывают незаменимую помощь. С их помощью изучаются вещественные доказательства – пули, гильзы, отпечатки, денежные купюры, волокна тканей и многое другое.

Если возникает необходимость проведения судебно-биологической экспертизы с изучением частиц крови, волос, органов и тканей, требуется привлечение специального биологического люминесцентного криминалистического микроскопа.

Для проведения судебно-гистологической экспертизы и оценки структурных особенностей живых тканей часто используются несколько видов микроскопов:

Лабораторный, имеющий встроенную осветительную систему;

Дающий возможность проводить исследование в светлом поле;

А также в условиях поляризованного света.

Современные требования таковы, что не обойтись и без встроенных цифровых инструментов документирования.