Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Любовь — источник сил и успеха. Астрологи разгадали тайные подсказки звезд и поделились своими рекомендациями о том, как достичь счастья в личной жизни в середине сентября всем представителям зодиакального круга.

Звездная дорожка уверенно ведет к дню осеннего равноденствия, поэтому астрологи советуют и нам сохранять твердый шаг. Стоит посмотреть на отношения с иного ракурса и сразу приняться за их улучшение: приложив усилия, сейчас можно существенно приблизиться к мечтам, а заодно и взять курс на счастье. При этом важно не забывать смотреть по сторонам: неделя дает шанс неожиданно получить знак, который вы давно ждали.

Овен

Влияние планет на этой неделе повысит градус раздражительности, что станет причиной конфликтов в любовном союзе. Самое обидное, что рассориться сейчас можно из-за сущей мелочи. Это не лучший момент для колких шуток и избыточной критики партнера. Астрологи рекомендуют немного отвлечься от проблем и подумать на тему того, как поддержать хорошее настроение у себя и любимого человека. Иначе есть риск утратить не только взаимопонимание, но и веру в себя.

Телец

Звезды указывают на наличие рамок, которые будут сдерживать Тельцов в их желаниях и инициативах. Негативное влияние планет может помешать достижению полной близости с партнером, что отрицательно скажется и на настроении, и на отношениях. Поскольку отрешиться от дел сердечных вряд ли получится, астрологи советуют устранить препятствия самостоятельно, избавившись от того, что мешает развитию гармоничных отношений: это могут быть старые обиды, недосказанность, ревность. Только после этого получится вздохнуть спокойно и заняться другими делами.

Близнецы

На этой неделе звезды склоняют Близнецов в сторону романтических желаний. Астрологи предупреждают, что успехи в личной жизни могут чередоваться с любовными драмами, поэтому бдительность и предусмотрительность не помешают даже в самых обычных и банальных вещах. В романтической сфере некоторые решения лучше всего принимать на холодную голову. Это поможет избавиться от избыточных иллюзий и волнительных ожиданий.

Рак

В середине сентября представители Рака могут почувствовать себя главными героями любовного романа: все светофоры будут зелеными, окружающие — нехарактерно приветливы, а любимый человек — романтичен и искренен. А все потому, что Раки на этой неделе удачливы и в жизни, и в отношениях с противоположным полом. Вселенная вокруг на 7 дней станет дружелюбной. Остается только радоваться и купаться в любви.

Лев

Тепло человеческого общения согреет Львов в эти осенние дни, которые многие рискуют провести в меланхолии. Редакция сайта dailyhoro.ru сообщает, что на неделе с 14 по 20 сентября у Львов возрастет способность понимать людей, мягко управлять ими и при желании даже читать мысли. Поможет это как семейным, так и одиноким Львам: их магнетизм приобретет большой размах, поэтому стоит быть осторожнее при общении с окружающими — не стоит давать ложную надежду людям, с которыми связывает только дружба.

Дева

Одиноким Девам может показаться, что они заскучали по жарким летним дням. Но на самом деле Девы будут тосковать по теплым чувствам, которыми наполнены любовные отношения. Все, что требуется — не замерзать в ожидании, пришло время выйти и отправиться на поиски того, кто сможет понять, внимательно выслушать и успокоить волнения в душе. Семейных Дев ждет множество событий, которые укрепят отношения: чувства обострятся, общение станет легче, а спорные моменты буквально растворятся в воздухе.

Весы

Астрологи предупреждают: ожидается время крушения иллюзий в личной жизни. Весам неделя принесет шанс беззаботно наслаждаться жизнью и нежными чувствами, забыв обо всех условностях и проблемах. Звезды настраивают на позитивное мышление, искренность чувств и некоторое легкомыслие — этот рецепт поможет ощутить себя счастливыми безо всяких причин. Весы, которые поддадутся негативу и мнительности, рискуют упустить отличную возможность и потерять внутреннее спокойствие.

Скорпион

На этой неделе никто из Скорпионов не захочет даже слышать о простых путях. В романтических отношениях они будут готовы идти исключительно обходными путями и тайными тропами. Гороскоп предостерегает от интриг, заговоров и сплетней — говорить с людьми, особенно с близким человеком, следует честно, открыто, без намеков и посредников. Это единственный способ прийти к пониманию и избежать неприятных обид.

Стрелец

Представители Стрельца на этой неделе сделают шаг навстречу новым открытиям и переменам в личной жизни, чем положат начало счастливому течению событий. Особое внимание стоит уделить партнеру: звезды подсказывают, что у него есть много мыслей, суждений, принципов и намерений, которые он тщательно скрывает. Стать ближе поможет искренний диалог, однако результат откровений зависит от того, готовы ли Стрельцы принять любимого человека со всеми открывшимися «тайниками».

Козерог

Любовный гороскоп не обещает Козерогам особых неожиданностей, зато дает шанс на то, что сбудутся давние мечты. Это отличный день для возобновления старых отношений. Есть желание позвонить бывшему партнеру? На этой неделе можно это сделать, но главное — настроиться на добрый лад и не вспоминать о прошлых обидах. Также неделя удачна для того, чтобы подогреть страсть любимого человека. Астрологи советуют подумать о том, чем угодить второй половинке.

Водолей

Наступающая неделя не будет благоприятной для нежных чувств, но если у Водолеев получится настроиться на романтику, то это принесет им много счастья. Особенность недели такова, что главная сложность — вызвать встречный интерес у партнера. Звезды предупреждают о том, что любимый человек большую часть времени будет замкнут, занят своими мыслями и решением злободневных проблем, поэтому очень пригодится уверенность в себе и твердое желание заполнить собой чужие мысли.

Рыбы

Главный совет астрологов для Рыб на эту неделю — быть искренними и честными. Внешние обстоятельства или внутренние блоки могут помешать Рыбам открыть свои чувства и мысли второй половинке, что может привести к конфликту или напряженному недопониманию. Астрологи советуют действовать по ситуации: если любимый человек будет задавать прямые вопросы, не стоит увиливать, оскорблять чувства ложью. Лучше честно и прямо сказать, что пока нет желания обсуждать болезненную тему.