МВД подготовило новые правила сдачи водительского экзамена

Вадим Карасев

В России могут измениться правила сдачи экзамена на водительское удостоверение, сообщает РИА Новости.

МВД подготовило новую редакцию административного регламента, предусматривающую проведение экзамена на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств "исключительно в условиях дорожного движения". Таким образом, из привычной тройки "теория", "площадка", "город" будет исключен второй пункт, предполагающий демонстрацию водительских навыков на закрытой территории без других участников дорожного движения. Поправки МВД в случае принятия вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Как писал Ruposters, ранее в Национальном автосоюзе предложили обязать владельцев электрических самокатов сдавать на права категории "М", предназначенные для водителей микролитражных мопедов и скутеров.