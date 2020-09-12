Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МВД подготовило новые правила сдачи водительского экзамена

МВД подготовило новые правила сдачи водительского экзамена

В России могут измениться правила сдачи экзамена на водительское удостоверение, сообщает РИА Новости.

МВД подготовило новую редакцию административного регламента, предусматривающую проведение экзамена на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств "исключительно в условиях дорожного движения". Таким образом, из привычной тройки "теория", "площадка", "город" будет исключен второй пункт, предполагающий демонстрацию водительских навыков на закрытой территории без других участников дорожного движения. Поправки МВД в случае принятия вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Как писал Ruposters, ранее в Национальном автосоюзе предложили обязать владельцев электрических самокатов сдавать на права категории "М", предназначенные для водителей микролитражных мопедов и скутеров.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Девочка-ночь: как Лада Дэнс стала диско-звездой нулевых и чем занимается сейчас
Девочка-ночь: как Лада Дэнс стала диско-звездой нулевых и чем
Сильные заговоры на нить — красную, белую и черную
Сильные заговоры на нить — красную, белую и черную
МВД подготовило новые правила сдачи водительского экзамена
МВД подготовило новые правила сдачи водительского экзамена
Кобзев открыл ледовый дворец "Байкал" в Иркутске
Кобзев открыл ледовый дворец "Байкал" в Иркутске
"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на церемонии открытия
"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на
ТОП-10 привычек RM из BTS в его день рождения
ТОП-10 привычек RM из BTS в его день рождения
В Архангельске открылся Дом научной коллаборации
В Архангельске открылся Дом научной коллаборации
Для московских учителей стартует курсы преподавания киберспорта
Для московских учителей стартует курсы преподавания киберспорта
В ВДЦ «Орленок» стартовала XVI Всероссийская смена «Юный математик»
В ВДЦ «Орленок» стартовала XVI Всероссийская смена «Юный математик»
Назван секрет осенней обуви
Назван секрет осенней обуви
В РФ выберут лучшую архитектурную идею для Мавзолея Ленина
В РФ выберут лучшую архитектурную идею для Мавзолея Ленина
Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе
Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе

Топ на сегодня

Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
США определились со статусом Лукашенко
США определились со статусом Лукашенко
У США есть тайное оружие: событие ночи 11 сентября — EADaily
У США есть тайное оружие: событие ночи 11 сентября — EADaily
Продолжается приём заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
Продолжается приём заявок во Всероссийский экспертный педагогический

Еще по теме

В России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права
СМИ: в 2020 году изменятся правила экзамена на получение водительских права
В ГИБДД рассказали, для кого не будут сложными новые правила сдачи на права
В России начал действовать новый регламент сдачи экзаменов на права