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На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования

На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
Избирательные участки открылись Камчатке в последний день голосования на досрочных выборах губернатора региона.

На Камчатке в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.

Досрочное голосование на выборах губернатора Камчатского края прошло на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах – в общей сложности охватило более 100 точек.


Владимир Солодов, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").

Также в регионе пройдут выборы глав и депутатов органов местного самоуправления. На Камчатке будут замещены 319 выборных должностей.

# Политика
По материалам: ria.ru

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