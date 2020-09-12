Назван регион с самой высокой явкой на парламентских выборах

Анастасия Иванова

Самая высокая явка на выборах в парламенты субъектов РФ - в Белгородской области, где выбирают депутатов областной думы, она составляет 24,12%, самая низкая - на выборах депутатов заксобрания Новосибирской области, она составляет 7,08%, свидетельствуют данные ЦИК.

По данным ЦИК, явка на выборах депутатов Белгородской областной думы составляет 24,12%, на выборах депутатов заксобрания ЯНАО - 21,75%, на выборах депутатов Воронежской областной думы - 14,40%.

Явка на выборах депутатов заксобрания Калужской области - 12,79%, депутатов Магаданской областной думы - 12,40%, депутатов Рязанской областной думы - 10,73%, депутатов заксобрания Челябинской области - 9,43%, депутатов Государственного совета Республики Коми - 8,87%.

Костромской областной думы (8,42%) и депутатов заксобрания Новосибирской области (7,08%).

В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходит в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.