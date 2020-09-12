Назван секрет осенней обуви

Алексей Вольцев

Осенью короткая обувь, вроде кроссовок, может быть опасна для здоровья. Что лучше носить в это время года, рассказал в интервью радио Sputnik врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Учитывая моду последнего времени, люди даже в холодную погоду носят обувь, не закрывающую лодыжки, и короткие штаны. Это грозит переохлаждением и воспалением ахиллова сухожилия, предупредил врач.

"Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону, непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят. Если у солдата в окопе на ночь оставались ноги в мокрой обуви, к утру можно было иногда ставить вопрос об ампутации стопы. В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия – оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", – добавил Терновой.

Существует вариант защитить обычную обувь от промокания – галоши или специальные чехлы.