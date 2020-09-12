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Не ходите в мелкие банки. Эксперт раскрыл уловки нового мошенничества

Не ходите в мелкие банки. Эксперт раскрыл уловки нового мошенничества
Лучше не обращаться в мелкие финансовые организации, чтобы обезопасить себя от новой схемы мошенников, связанной с голосовым меню банков, заявил в беседе с URA.ru эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности, IT-эксперт Алексей Курочкин.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Центробанке предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники используют голосовое меню банков, благодаря чему узнают остаток средств на счетах клиентов и таким образом втираются в доверие потенциальных жертв.

"Лучше не связываться с мелкими банками, которые не могут позволить себе качественные современные технологии и используют какие-то аналоги. Возможно, нанимают не очень профессиональных специалистов", – сказал Курочкин.

По его словам, идентификации по голосу или лицу могут позволить себе только крупные банки. Более мелкие финансовые организации, считает Курочкин, могут делать вид, что обладают нужными технологиями, однако на деле могут полноценно не соблюдать правила безопасности.


сообщало, что эксперт назвал популярные схемы мошенников в банкоматах.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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