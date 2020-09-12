«Не могут поделить детей»: Брэд Питт и Анджелина Джоли отказались от семейной терапии

Алексей Вольцев

Бракоразводный процесс между Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) и Брэдом Питтом (Brad Pitt) длится уже много месяцев, а все потому что бывшие супруги все еще не могут прийти к компромиссу касательно опеки над детьми: с кем будут жить дети и как часто будут видеться со вторым родителем?

Еще недавно казалось, что Анджелина и Брэд достигли какого-то взаимопонимания, но, как сообщают американские таблоиды, сейчас «ситуация обострилась настолько, что даже семейная психотерапия перестала иметь всякий смысл».

Christian and Sibi chat with Brad Pitt and Angelina Jolie at the Oscars 2014. pic.twitter.com/kQRVCvEvQ7 — Christian Bale 🌍 (@thebaleworld) September 8, 2020

Единственный ребенок звездой пары, который может сам составлять свое расписание и видеться с родителями так часто, как ему захочется – это 19-летний Мэддокс (Maddox), который, по слухам, уже не поддерживает отношений с отцом.

«Брэд настаивает, чтобы физическая и юридическая опека над детьми была поделена между ними поровну, 50/50, но Анджелина не согласна с этими условиями»,

– рассказывают инсайдеры.

По словам анонимных источников, Анджелина вообще согласна на дальнейшие обсуждения только в том случае, если дети не будут жить в Лос-Анджелесе.

«Она всегда была против, чтобы они оставались в ЛА»,

– заверяют источники.

Похоже, ни один из родителей не готов сдаться и опустить руки: и Брэд, и Анджелина будут сражаться до конца, чтобы все было именно так, как хочется им.

Why does Angelina Jolie and her kids look like they could be a knock off umbrella academy. pic.twitter.com/xAnolAj3Zx — When im dead, just throw me in the trash. (@JanetSnekhole) September 5, 2020

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