Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Не могут поделить детей»: Брэд Питт и Анджелина Джоли отказались от семейной терапии

«Не могут поделить детей»: Брэд Питт и Анджелина Джоли отказались от семейной терапии

Бракоразводный процесс между Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) и Брэдом Питтом (Brad Pitt) длится уже много месяцев, а все потому что бывшие супруги все еще не могут прийти к компромиссу касательно опеки над детьми: с кем будут жить дети и как часто будут видеться со вторым родителем?


Еще недавно казалось, что Анджелина и Брэд достигли какого-то взаимопонимания, но, как сообщают американские таблоиды, сейчас «ситуация обострилась настолько, что даже семейная психотерапия перестала иметь всякий смысл».


Единственный ребенок звездой пары, который может сам составлять свое расписание и видеться с родителями так часто, как ему захочется – это 19-летний Мэддокс (Maddox), который, по слухам, уже не поддерживает отношений с отцом.

«Брэд настаивает, чтобы физическая и юридическая опека над детьми была поделена между ними поровну, 50/50, но Анджелина не согласна с этими условиями»,

– рассказывают инсайдеры.

По словам анонимных источников, Анджелина вообще согласна на дальнейшие обсуждения только в том случае, если дети не будут жить в Лос-Анджелесе.

«Она всегда была против, чтобы они оставались в ЛА»,

– заверяют источники.

Похоже, ни один из родителей не готов сдаться и опустить руки: и Брэд, и Анджелина будут сражаться до конца, чтобы все было именно так, как хочется им.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли
Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли
Великобритания договорилась о свободной торговле с Японией
Великобритания договорилась о свободной торговле с Японией
Криминалистические цифровые микроскопы: в чем особенности данных устройств
Криминалистические цифровые микроскопы: в чем особенности данных
#NamjoonDay: АРМИ поздравляют лидера BTS с 26-летием
#NamjoonDay: АРМИ поздравляют лидера BTS с 26-летием
Модная битва: Нормани против Деми Ловато
Модная битва: Нормани против Деми Ловато
Киев направил ноту Минску из-за досмотра автомобиля посла на границе
Киев направил ноту Минску из-за досмотра автомобиля посла на границе
Российское гиперзвуковое оружие страшнее ядерного — Sina
Российское гиперзвуковое оружие страшнее ядерного — Sina
Почему Xbox Series X станет главным событием для геймеров в 2020 году
Почему Xbox Series X станет главным событием для геймеров в 2020 году
СМИ узнали, Disney выпустит мультфильм о происхождении снеговика Олафа
СМИ узнали, Disney выпустит мультфильм о происхождении снеговика Олафа
Россия ничем не может помочь Германии
Россия ничем не может помочь Германии
В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно
В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно
NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая
NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая

Топ на сегодня

Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
США определились со статусом Лукашенко
США определились со статусом Лукашенко
Евросоюз снова пообещал ввести санкции против белорусских чиновников
Евросоюз снова пообещал ввести санкции против белорусских чиновников
В IT-классы зачислены более 1900 московских школьников
В IT-классы зачислены более 1900 московских школьников
Бьюти-дайджест: от Ленни Кравица в рекламе Yves Saint Laurent до уроков по медитации с Жизель Бундхен
Бьюти-дайджест: от Ленни Кравица в рекламе Yves Saint Laurent до

Еще по теме

Брэд Питт обвиняет Анджелину Джоли в обнародовании конфиденциальной информации
Дети Анджелины Джоли зовут Джонни Деппа отцом
Брэд Питт попросил не трогать во время развода детей
Брэд Питт и Анджелина Джоли продали один из своих домов за 4,9 миллионов долларов