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NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая

NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая
Укрепление отношений между Россией и Китаем представляет огромную угрозу для США. Таким мнением поделился эксперт журнала National Interest Дуг Бэндоу.

По его словам, Пекин и Москва перевели свои отношения на более высокий уровень после того, как Запад начал экономическую войну против России. При этом правительства двух стран продолжают сближаться. В августе китайский лидер Си Цзиньпин призвал Россию и Китай "выступить против гегемонии и односторонности".

"Вы сами можете догадаться, кого он имел в виду", — подчеркнул Бэндоу.

Автор публикации указал на все более тесные связи государств в военной сфере. Вместе Россия и Китай представляют значительный противовес амбициям Соединенных Штатов.


"Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии", — омтетил он.

Бэндоу выразил мнение, что американскому руководству следует сесть с российскими политиками за стол переговоров и поискать компромиссы, которые устроят обе стороны. К примеру, США могут объявить об окончании эпохи расширения НАТО. Однако, считает эксперт, цель Вашингтона должна заключаться не в том, чтобы сделать Россию союзницей Соединенных Штатов, а в том, чтобы помешать ей стать союзницей Китая.

# В мире
По материалам: ria.ru

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