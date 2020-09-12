NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая

Лидия Мартынова

Китаем

Укрепление отношений между Россией ипредставляет огромную угрозу для США. Таким мнением поделился эксперт журнала National Interest Дуг Бэндоу.

По его словам, Пекин и Москва перевели свои отношения на более высокий уровень после того, как Запад начал экономическую войну против России. При этом правительства двух стран продолжают сближаться. В августе китайский лидер Си Цзиньпин призвал Россию и Китай "выступить против гегемонии и односторонности".

"Вы сами можете догадаться, кого он имел в виду", — подчеркнул Бэндоу.

Автор публикации указал на все более тесные связи государств в военной сфере. Вместе Россия и Китай представляют значительный противовес амбициям Соединенных Штатов.





"Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии", — омтетил он.