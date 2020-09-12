Об объектах культурного наследия можно будет получить больше информации

Лидия Мартынова

Доступ к информации о памятниках истории и культуры, содержащейся в едином госреестре объектов культурного наследия народов РФ, предлагают расширить. На рассмотрении Комитета Госдумы по культуре находится соответствующий законопроект первого чтения.

Предлагается разрешить неограниченному кругу лиц получать в органах охраны объектов культурного наследия фотографии соответствующих объектов, реквизиты решений о включении их в реестр, а также сведения о территориях этих объектов, их зонах охраны, предмете охраны, пообъектном составе ансамблей и достопримечательных мест. В то же время, паспорт объекта культурного наследия может быть выдан только собственнику или законному владельцу такого объекта культурного наследия, что отдельно отмечается в документе.

Форму выписки из реестра сведений об объектах культурного наследия и порядка её выдачи, согласно законопроекту, должно утверждать правительство. Причём в большинстве случаев описания зон и территорий, а также описания предметов охраны объектов культурного наследия достаточно объёмны и занимают значительное количество страниц, отмечают авторы законопроекта. В связи с этим они предлагают указывать в выписке из реестра только реквизиты актов органов госвласти об утверждении территорий культурных объектов, зон охраны, предмета охраны объекта культурного наследия.

Данные нормы позволят упорядочить процедуру выдачи сведений о памятниках культуры уполномоченными органами, а также лучше информировать заинтересованных лиц о наличии запретов хозяйственной и строительной деятельности в границах территорий объектов культурного наследия, полагают авторы. Ожидается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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