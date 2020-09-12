Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального

Лидия Мартынова

Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с Алексеем Навальным, ввести санкции против тех, в отношении кого он "вел расследования", и рассмотреть мораторий на реализацию "Северного потока 2" до выяснения обстоятельств по делу блогера, сообщила депутат СвДП Рената Альт.





"Мы должны оказать давление на Россию. Мы призываем министра иностранных дел (Хайко) Мааса противостоять России на всех дипломатических уровнях и во всех международных организациях по делу Навального. Проект "Северный поток 2"... Мы призываем к мораторию на его продолжение до выяснения ситуации с Навальным. При нынешних обстоятельствах его продолжать невозможно", - сказала Альт, выступая в ходе "Актуального часа" в бундестаге, трансляция которого велась на сайте немецкого парламента.

Кроме того, СвДП требует введения санкций в отношении "тех, против кого Алексей вел расследование, а именно - в отношении коррумпированных элит России". "Мы должны отказать им во въезде в ЕС и заморозить их счета", - сказала депутат.

Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.