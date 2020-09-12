Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального

Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального

Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала "оказать давление на Россию" из-за ситуации с Алексеем Навальным, ввести санкции против тех, в отношении кого он "вел расследования", и рассмотреть мораторий на реализацию "Северного потока 2" до выяснения обстоятельств по делу блогера, сообщила депутат СвДП Рената Альт.


"Мы должны оказать давление на Россию. Мы призываем министра иностранных дел (Хайко) Мааса противостоять России на всех дипломатических уровнях и во всех международных организациях по делу Навального. Проект "Северный поток 2"... Мы призываем к мораторию на его продолжение до выяснения ситуации с Навальным. При нынешних обстоятельствах его продолжать невозможно", - сказала Альт, выступая в ходе "Актуального часа" в бундестаге, трансляция которого велась на сайте немецкого парламента.

Кроме того, СвДП требует введения санкций в отношении "тех, против кого Алексей вел расследование, а именно - в отношении коррумпированных элит России". "Мы должны отказать им во въезде в ЕС и заморозить их счета", - сказала депутат.


Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
Историк рассказал, какие события обязательно нужно показать в сериале про Ивана Грозного
Историк рассказал, какие события обязательно нужно показать в сериале
"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского смотра
"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
Ты уже выполнил? Чимин из BTS дал задание фанатам
Ты уже выполнил? Чимин из BTS дал задание фанатам
Специалисты отмечают рост активности и конкуренции на выборах 2020 года
Специалисты отмечают рост активности и конкуренции на выборах 2020
Дмитрий Шепелев рассказал о начале романа с Жанной Фриске: "Не понимал, во что я вмешиваюсь"
Дмитрий Шепелев рассказал о начале романа с Жанной Фриске: "Не
Головосек 11 сентября 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Головосек 11 сентября 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот
В Татарстане более 24 процентов избирателей проголосовали 11 сентября
В Татарстане более 24 процентов избирателей проголосовали 11 сентября
Классы с изучением удмуртского языка начали работать в Глазове и Можге
Классы с изучением удмуртского языка начали работать в Глазове и Можге

Топ на сегодня

Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет

Еще по теме

В Германии региональные власти призвали достроить "Северный поток — 2"
Германия голосует за Путина и Россию: Известный актёр выбрал СвДП, из-за курса на улучшение отношений с РФ (ФОТО)
Тиль Швайгер проголосовал за СвДП из-за ее отношений к России
Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"