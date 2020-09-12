Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
"Мы должны оказать давление на Россию. Мы призываем министра иностранных дел (Хайко) Мааса противостоять России на всех дипломатических уровнях и во всех международных организациях по делу Навального. Проект "Северный поток 2"... Мы призываем к мораторию на его продолжение до выяснения ситуации с Навальным. При нынешних обстоятельствах его продолжать невозможно", - сказала Альт, выступая в ходе "Актуального часа" в бундестаге, трансляция которого велась на сайте немецкого парламента.
Кроме того, СвДП требует введения санкций в отношении "тех, против кого Алексей вел расследование, а именно - в отношении коррумпированных элит России". "Мы должны отказать им во въезде в ЕС и заморозить их счета", - сказала депутат.
Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.