Опрос: почти половина греков верят, что коронавирус был создан человеком

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Согласно недавнему исследованию, проведенному Центром клинической эпидемиологии и вспышки заболеваний (CLEO), 45,6% жителей Эллады полагают, что COVID-19 был создан в лаборатории, сообщает газета «Катимерини».

Опрос проводился по телефону и через интернет среди граждан в возрасте от 18 до 90 лет. В природном происхождении коронавируса не сомневаются 30,6% опрошенных, затруднились ответить — 23,8%.

Авторы исследования отмечают, что убеждения по поводу COVID-19 связаны с социально-демографическим профилем респондентов: возрастом, полом и уровнем образования. Так, чем старше жители Греции, тем больше они верят в лабораторное происхождение коронавируса. Этот тезис находит также большую поддержку среди женщин, чем мужчин. Кроме того, в теории заговора не сомневаются преимущественно греки с низким уровнем образования.

Большинство респондентов имеют чёткое представление о том, как передаётся COVID-19. Однако 11,2% опрошенных считают, что коронавирусом можно заразиться от животных и комаров.

По данным национальной организации общественного здравоохранения, на 11 сентября в Греции выявлены 12 734 случаев заражения COVID-19, скончались 300 человек.