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«Откупился цветами»: Козловский извинился перед петербурженкой, которую ударил флейтой по голове

«Откупился цветами»: Козловский извинился перед петербурженкой, которую ударил флейтой по голове

Недавно на Малый драматический театр подала в суд одна из зрительниц. Во время спектакля она получила травму. Актер Данила Козловский бросил металлическую флейту в зал, и она ударила ей по голове. Петербурженке пришлось покинуть театр и обратиться за помощью врачей.


На больничном девушка была почти две недели. Общая стоимость медицинских услуг составила 12 200 рублей. Девушка подала в суд, потребовав возместить расходы на лечение и миллион рублей за моральный ущерб.


 «Артист театра Данила Козловский во время использования театрального реквизита – металлической флейты, нанес истцу ушибленную рану мягких тканей теменной области головы с подозрением на черепно-мозговую травму, что подтверждается выписным эпикризом от 06.12.2019 года»,

— сообщается в заявлении.

Также она отметила, что металлическая часть флейты длиной около 50 сантиметров «могла не просто попасть в голову, но и в глаз, и другие важные органы».

Артист Данила Козловский узнал о случившемся через месяц. Он послал петербурженке цветы и свои извинения, пригласив на съемочную площадку, а она в свою очередь позвала виновника торжества на следующее заседание в суд.

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По материалам: popcake.tv

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