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Памфилова рассказала о четырёх серьёзных нарушениях в ходе досрочного голосования

Памфилова рассказала о четырёх серьёзных нарушениях в ходе досрочного голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в России в ходе досрочного голосования было зафиксировано четыре серьезных нарушения. Об этом сообщает РИА «Новости».

В эфире телеканала «Россия-24» Памфилова отметила, что с учетом масштаба кампании «то, что проходит по стране, это, конечно, очень небольшое количество нарушений». Отмечается, что одно из нарушений зафиксировали в Нижегородской области — там провели серьезное расследование, по итогам которого отстранили от занимаемой должности председателя и заместителя комиссии.

«И также у нас в трех регионах — в Орловской, в Оренбургской и Ростовской — сами комиссии инициировали признание недействительными бюллетени в ряде случаев. Они тоже обнаружили возможные нарушения, и была быстрая, реактивная реакция», — рассказала она.

Памфилова также выразила надежду на то, что впредь не будет нарушений или же их будет ничтожное количество — в любом случае, все необходимые меры будут приниматься оперативно.

Вместе с тем, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что были зафиксированы две попытки повторно получить бюллетень на онлайн-голосовании по дополнительным выборам депутатов Госдумы.

Ранее глава Центризбиркома также заявила, что самая высокая явка на выборах губернатора после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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