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Памфилова рассказала об организации временных участков для голосования

Памфилова рассказала об организации временных участков для голосования
Голосование на временных участках в регионах РФ организовано как положено, места для голосования оборудованы в соответствии с требованиями ЦИК, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее Памфилова заявляла, что так называемое "голосование на пеньке" организовано на 9 с половиной тысячах временных участков по всей стране: в местах, пригодных для проведения голосования, в том числе на придомовых территориях, будет организовано 4,5 тысячи участков в 28 регионах, а в населенных пунктах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено, откроют около пяти тысяч таких участков в сорока регионах.

Она напомнила, что публикации о якобы голосовании на пеньках и багажниках во время общероссийского голосования по поправкам в конституцию породили "волну мистификаций".

"Мы будем развенчивать волну, которую продолжат на этом голосовании, в единый день голосования, поэтому мы будем каждый случай разбирать, что на самом деле, как на самом деле все организовано это голосование. Я знаю по тем материалам, которые давали наши коллеги, что все серьезно, и места эти оборудованы так, как надо", - сказала она в информцентре ЦИК в субботу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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