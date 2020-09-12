Плохой сценарий: в Минздраве украинцам посоветовали "смотреть кадры из Бергамо"

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

С учетом темпов, с которыми Украина перешла отметку сначала в 2 тысячи, а затем в 3 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, страна идет не по самому хорошему сценарию, и в ней вскоре может начаться дефицит врачей и мест в больницах.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Исходя из того, с какой скоростью мы перевалили 2 тыс., а сейчас 3 тыс., с одной стороны, а с другой стороны, легкомысленное отношение со всеми правилами новой реальности, установленные в государстве — мы идем не по самому хорошему сценарию», — считает глава Минздрава.

При переходе отметки в 4 тысячи заболевших в сутки система здравоохранения страны может начать испытывать недостаток в кроватях и в качественном медицинском персонале.

«У нас на сегодняшний день 45% уровень загруженности коек, которые введены уже для лечения больных COVID-19. Если мы берем, например, Черновицкую область, то это около 69%. Это и с подтвержденным COVID и люди, которые с подозрением, но в целом это 69%, это очень много», — сказал Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, «выводы может сделать каждый сам».

«Я думаю, что стоит иногда просматривать кадры из Бергамо, из того, что было в Италии, для того, чтобы осознавать, что COVID — это серьезно», — добавил Степанов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 11 сентября, в Украине подтверждены 148 756 случаев заболевания COVID-19, из них 3076 летальных, 67 005 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3144 новых случая заражения.