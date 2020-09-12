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Почему трескается морковь?

Почему трескается морковь?

Выращивая такой простой в агротехнике корнеплод, как морковь, многие огородники умудряются допускать ошибки. Неправильный уход чаще всего приводит к тому, что морковь вырастает тонкой, деформированной, или вовсе, сильно растрескивается и становится непригодной в пищу. Почему так происходит?

Очень много дачников наведываются на свои участки только по выходным дням, и стараются как можно сильнее залить огород, щедро поливая все растения. Но именно в результате редких, но при этом чрезмерно обильных поливов морковь начинает растрескиваться.

Содержание


1 Чрезмерное внесение удобрений
2 Плотная почва
3 Не вовремя убранный урожай
4 Как предупредить растрескивание

Чрезмерное внесение удобрений

Следующая распространенная причина – это неграмотное внесение удобрений под морковь. Именно из-за неправильно подобранной дозировки удобрений мы и теряем урожай, а ведь должно быть наоборот.

Особенно вреден для моркови избыток азота. Азот, вообще, вносится только в начале роста растений. Когда же морковь начинает формировать корнеплоды, внесение азота только навредит.

Летом морковь следует подкармливать только фосфором и калием. При этом не стоит использовать даже органику.


Плотная почва

К деформированию и растрескиванию корнеплодов может привести и слишком плотная, как говорится, забитая земля. Исправить ситуацию в этом случае гораздо труднее, нежели научиться правильно вносить удобрения.

Морковь очень плохо растет на глинистой земле, так как такой грунт сильно давит на корнеплоды, и они попросту лопаются при росте. Поэтому на плотной почве, увы, не удастся вырастить богатый урожай морковки.

Культура будет хорошо расти на рыхлом, песчаном грунте. Но нельзя, чтобы земля была жирной, так как корнеплоды будут расти слишком крупными, и тоже начнут растрескиваться.

Не вовремя убранный урожай

Если морковь перезреет, она тоже начнет растрескиваться. Если пропустить сроки уборки, можно потерять весь урожай.

Как предупредить растрескивание

В первую очередь следует выбирать сорта, стойкие к растрескиванию. Затем надо отрегулировать поливы, правильно вносить подкормки и не держать осенью морковь на грядке слишком долго.

Полив моркови должен быть умеренным и регулярным, нельзя поливать в жару. При этом морковь поливают не под корень, а по междурядьям.

Полезно рядом с морковью высаживать цветную капусту. Также в междурядьях высевают салат. Эти культуры оттягивают воду, и тогда морковная грядка не пострадает, если начнутся сильные проливные дожди летом.

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По материалам: planktons

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