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Почему Xbox Series X станет главным событием для геймеров в 2020 году

Почему Xbox Series X станет главным событием для геймеров в 2020 году
На днях игровое подразделение Microsoft Xbox показало бюджетную приставку Xbox Series S. Но безусловно, главное событие для консольных геймеров — выход next-gen приставок, призванных вывести игровой опыт на новый уровень. Запуск Xbox Series X ожидается в ноябре, в Россию она попадет под новогодние праздники. РИА Новости разбирается в ее особенностях.

Project Scarlett

Разработка топовой игровой консоли занимает несколько лет. Так было со всеми Xbox и Playstation. Мало того, приставка без особых изменений "живет" на рынке пять-семь лет, что делает консоль довольно уязвимой перед компьютерами, чьи процессоры и видеокарты (а вместе с ним и возможности) обновляются ежегодно. Значит, графика одной и той же игры, предназначенной для консоли или ПК, будет разительно отличаться.

Производители в курсе проблемы жизненного цикла консоли. Решают ее по-разному. Например, держат до последнего в секрете передовую разработку, а потом показывают приставку "по частям". Так вышло и с Xbox Series X, которая носила кодовое имя Project Scarlett.


E3 2019. Тогда конкретики было мало, но интересные технические детали все-таки раскрыли. Например, что будут использовать оперативную память стандарта GDDR6 — в компьютерах такие чипы есть лишь в дорогих видеокартах. А также то, что приставка сможет справляться с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду в играх и воспроизводить контент в перспективном 8K. Не забыли и про всем так необходимую трассировку лучей. Наконец, озвучили чуть ли не главную особенность next-gen — полный отказ от медлительных жестких дисков в пользу SSD, что открывает возможность мгновенного переключения между игровыми локациями.

Черный ящик

Внешность игровой приставки для современного геймера так же важна, как и производительность. В Microsoft не слишком берегли информацию о дизайне новинки, как это делали в Sony. В Редмонде решили все полностью раскрыть в декабре 2019-го на ежегодной церемонии награждения The Game Awards. Глава Xbox Фил Спенсер показал консоль, вызвавшую язвительные комментарии в Сети. Минимализм, присущий приставкам от Microsoft, в новом поколении достиг апогея — это прямоугольный параллелепипед, на верхней плоскости которого расположились вентиляционные отверстия с зеленой подсветкой. На передней панели — кнопка включения и, вопреки модным тенденциям, привод для дисков. На задней панели — различные порты. Вообще, черная коробка корпуса больше смахивает на настольный компьютер, чем на игровую приставку.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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