Почему Xbox Series X станет главным событием для геймеров в 2020 году

Лидия Мартынова

Project Scarlett

На днях игровое подразделение Microsoft Xbox показало бюджетную приставку Xbox Series S. Но безусловно, главное событие для консольных геймеров — выход next-gen приставок, призванных вывести игровой опыт на новый уровень. Запуск Xbox Series X ожидается в ноябре, в Россию она попадет под новогодние праздники. РИА Новости разбирается в ее особенностях.

Разработка топовой игровой консоли занимает несколько лет. Так было со всеми Xbox и Playstation. Мало того, приставка без особых изменений "живет" на рынке пять-семь лет, что делает консоль довольно уязвимой перед компьютерами, чьи процессоры и видеокарты (а вместе с ним и возможности) обновляются ежегодно. Значит, графика одной и той же игры, предназначенной для консоли или ПК, будет разительно отличаться.

Производители в курсе проблемы жизненного цикла консоли. Решают ее по-разному. Например, держат до последнего в секрете передовую разработку, а потом показывают приставку "по частям". Так вышло и с Xbox Series X, которая носила кодовое имя Project Scarlett.

Черный ящик

E3 2019. Тогда конкретики было мало, но интересные технические детали все-таки раскрыли. Например, что будут использовать оперативную память стандарта GDDR6 — в компьютерах такие чипы есть лишь в дорогих видеокартах. А также то, что приставка сможет справляться с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду в играх и воспроизводить контент в перспективном 8K. Не забыли и про всем так необходимую трассировку лучей. Наконец, озвучили чуть ли не главную особенность next-gen — полный отказ от медлительных жестких дисков в пользу SSD, что открывает возможность мгновенного переключения между игровыми локациями.