Порядок обращения лекарств для применения при ЧС и COVID-19 уточнят

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Внесены изменения в порядок государственной регистрации лекарственных препаратов, предназначенных для применения в условиях чрезвычайной ситуации, включая неблагоприятные химические, биологические, радиационные факторы. Соответствующее постановление вступает в силу 12 сентября.

Документ уточняет особенности обращения лекарств, применяемых в связи с ЧС, а также для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Дополнен перечень условий для упрощенной регистрации препаратов. Изменились основания для отмены регистрации. Кроме того, урегулированы вопросы корректировки документов, содержащихся в регистрационном досье, а также подтверждения госрегистрации. Проводится экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарства.

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