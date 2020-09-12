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Порядок обращения лекарств для применения при ЧС и COVID-19 уточнят

Порядок обращения лекарств для применения при ЧС и COVID-19 уточнят

Тема: Какие законы вступают в силу


Внесены изменения в порядок государственной регистрации лекарственных препаратов, предназначенных для применения в условиях чрезвычайной ситуации, включая неблагоприятные химические, биологические, радиационные факторы. Соответствующее постановление вступает в силу 12 сентября.

Документ уточняет особенности обращения лекарств, применяемых в связи с ЧС, а также для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Дополнен перечень условий для упрощенной регистрации препаратов. Изменились основания для отмены регистрации. Кроме того, урегулированы вопросы корректировки документов, содержащихся в регистрационном досье, а также подтверждения госрегистрации. Проводится экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарства.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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