Последний концерт Валентины Легкоступовой отменили из-за низких продаж билетов

Влада Некрасова

Покойная Валентина Легкоступова редко давала большие концерты: в основном эстрадную исполнительницу звали выступить с ее хитом «Ягода-малина», хотя, как вспоминают ее друзья и другие артисты, «у нее было много других прекрасных песен». Однако в Туле творчество певицы ценили особенно сильно.

Легкоступова начала работать в тульской филармонии в конце 80-х годов, как раз когда ее карьера пошла в гору. Именно здесь женщина впервые исполнила свой легендарный хит, который сделал ей имя.

«Когда Валя только приехала в Тулу тогдашний директор филармонии Иосиф Михайловский поручил сделать ей группу и концертную программу. Музыканты приехали вместе с певицей из Крыма, а вот концерт мы делали уже в филармонии»,

– вспоминает тульская исполнительница Элла Потапова.

По ее словам, Валентина была очень «добрым и простым человеком», но, очевидно, этого недостаточно, чтобы собирать стадионы. Именно в Туле Легкоступова могла дать один из своих последних концертов, который был назначен на 11 марта 2020 года, однако шоу пришлось отменить из-за низких продаж билетов.

Тогда никто и не подозревал, что другого шанса приехать с концертом в Тулу у артистки уже не будет, а ее слава и популярность постепенно начали сходить на нет, поэтому публика все меньше и меньше интересовалась выступлениями Легкоступовой. Впрочем, если бы Валентина неожиданно воскресла и решила дать концерт сейчас, тульская филармония едва ли вместила бы всех желающих.

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