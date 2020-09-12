Последний концерт Валентины Легкоступовой отменили из-за низких продаж билетов
Покойная Валентина Легкоступова редко давала большие концерты: в основном эстрадную исполнительницу звали выступить с ее хитом «Ягода-малина», хотя, как вспоминают ее друзья и другие артисты, «у нее было много других прекрасных песен». Однако в Туле творчество певицы ценили особенно сильно.
Легкоступова начала работать в тульской филармонии в конце 80-х годов, как раз когда ее карьера пошла в гору. Именно здесь женщина впервые исполнила свой легендарный хит, который сделал ей имя.
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Финальный аккорд #триаккорда! 🎶 Спасибо всем! Коллегам и друзьям, членам жюри и зрителям! Замечательному оркестру! Всей команде проекта! Благодарю 🙏 ➡️ ➡️ ➡️ @semka0701_official @wolfieha @maximaverin @ksanasergienko @intarsofficial @alla_reed @yuliasavicheva @nfomenkoofficial @anatoly_zhuravlev_official @denisklyaver @aleksandr_novikov_official @lolitamilyavskaya @zvezdatrof @rozenbaum.ru @vika.tsyganova @marshalsinger @redsquareband @uspenskayalubov_official @mikhail.shufutinsky @dubtsova_official #валентиналегкоступова #поюдлявас #первыйканал #легкоступова #финал
«Когда Валя только приехала в Тулу тогдашний директор филармонии Иосиф Михайловский поручил сделать ей группу и концертную программу. Музыканты приехали вместе с певицей из Крыма, а вот концерт мы делали уже в филармонии»,– вспоминает тульская исполнительница Элла Потапова.
По ее словам, Валентина была очень «добрым и простым человеком», но, очевидно, этого недостаточно, чтобы собирать стадионы. Именно в Туле Легкоступова могла дать один из своих последних концертов, который был назначен на 11 марта 2020 года, однако шоу пришлось отменить из-за низких продаж билетов.
Тогда никто и не подозревал, что другого шанса приехать с концертом в Тулу у артистки уже не будет, а ее слава и популярность постепенно начали сходить на нет, поэтому публика все меньше и меньше интересовалась выступлениями Легкоступовой. Впрочем, если бы Валентина неожиданно воскресла и решила дать концерт сейчас, тульская филармония едва ли вместила бы всех желающих.