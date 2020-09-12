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Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3 млрд

Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3 млрд

Российское правительство дополнительно направит на выплату пособий по безработице еще 35,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, до 31 августа на эти цели уже было израсходовано 109,4 млрд рублей, что «составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств».

«Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», — говорится в сообщении.

Контроль за эффективностью расходования средств возложен на Роструд. Ведомство должно предоставить правительству отчет в срок до 1 февраля 2021 года.

«Распоряжение позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные бюджетные средства», — пояснили в Кабмине.

Как сообщало ИА Newstes, накануне президент России Владимир Путин потребовал от правительства принятия срочных мер по уменьшению безработицы в стране. Он отметил, что уровень безработицы в России превышает 6% экономически активного населения, и потребовал оказывать безработным адресную помощь.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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