Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3 млрд

Лидия Мартынова

Российское правительство дополнительно направит на выплату пособий по безработице еще 35,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, до 31 августа на эти цели уже было израсходовано 109,4 млрд рублей, что «составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств».

«Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», — говорится в сообщении.

Контроль за эффективностью расходования средств возложен на Роструд. Ведомство должно предоставить правительству отчет в срок до 1 февраля 2021 года.

«Распоряжение позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные бюджетные средства», — пояснили в Кабмине.

Как сообщало ИА Newstes, накануне президент России Владимир Путин потребовал от правительства принятия срочных мер по уменьшению безработицы в стране. Он отметил, что уровень безработицы в России превышает 6% экономически активного населения, и потребовал оказывать безработным адресную помощь.