Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли
"Так как я знаю, как важно вынести этот фильм для вас на большие экраны, когда все из нас смогут разделить этот опыт, я надеюсь, вы будете не против подождать еще немного. Учитывая новую дату выхода в Рождество (25 декабря - ред.), мы ждем не дождемся провести каникулы вместе с вами", - заявила Пэтти Дженкинс.
Первоначально премьера фильма должна была состояться 5 июня. После переносов премьеры из-за пандемии коронавируса, пишет издание, выход фильма ожидался 2 октября.
"Чудо-женщина: 1984" - супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства DC, режиссера Пэтти Дженкинс. Главную роль в картине сыграла израильская актриса и модель Галь Гадот.