Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли

Лидия Мартынова

Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Чудо-женщина: 1984" на конец декабря, сообщает издание Variety со ссылкой на председателя студии Тоби Эммериха и режиссера картины Пэтти Дженкинс.

"Так как я знаю, как важно вынести этот фильм для вас на большие экраны, когда все из нас смогут разделить этот опыт, я надеюсь, вы будете не против подождать еще немного. Учитывая новую дату выхода в Рождество (25 декабря - ред.), мы ждем не дождемся провести каникулы вместе с вами", - заявила Пэтти Дженкинс.

Первоначально премьера фильма должна была состояться 5 июня. После переносов премьеры из-за пандемии коронавируса, пишет издание, выход фильма ожидался 2 октября.

"Чудо-женщина: 1984" - супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства DC, режиссера Пэтти Дженкинс. Главную роль в картине сыграла израильская актриса и модель Галь Гадот.