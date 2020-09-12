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Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли

Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли
Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Чудо-женщина: 1984" на конец декабря, сообщает издание Variety со ссылкой на председателя студии Тоби Эммериха и режиссера картины Пэтти Дженкинс.

"Так как я знаю, как важно вынести этот фильм для вас на большие экраны, когда все из нас смогут разделить этот опыт, я надеюсь, вы будете не против подождать еще немного. Учитывая новую дату выхода в Рождество (25 декабря - ред.), мы ждем не дождемся провести каникулы вместе с вами", - заявила Пэтти Дженкинс.

Первоначально премьера фильма должна была состояться 5 июня. После переносов премьеры из-за пандемии коронавируса, пишет издание, выход фильма ожидался 2 октября.


"Чудо-женщина: 1984" - супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства DC, режиссера Пэтти Дженкинс. Главную роль в картине сыграла израильская актриса и модель Галь Гадот.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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