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Продюсер New York Post назвал российского игрока НХЛ мусором

Продюсер New York Post назвал российского игрока НХЛ мусором

Продюсер New York Post Роб Тауб раскритиковал российского нападающего "Тампы" Никиты Кучерова за поведение в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".

Напомним, за 40 секунд до конца встречи при счете 4:3 в пользу "островитян" россиянин ударил клюшкой по форварду нью-йоркской команды Жану-Габриелю Пажо, который убегал к пустым воротам. Его действия, тем не менее, не помешали канадцу забросить шайбу, но спровоцировали массовую потасовку.

"Кучеров - это просто мусор", - заявил Тауб в Twitter. Подписчики продюсера поддержали его мнение. "Настоящий подонок", "Мусор, никакого уважения к нему", "Абсолютно неспортивное поведение", - написали они.

Встреча между командами завершилась со счетом 5:3.

Kucherov is straight garbage #Isles pic.twitter.com/KA8Tb5klec

— Rob Taub (@RTaub_) September 12, 2020
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По материалам: uposters.ru

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