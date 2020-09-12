Продюсер New York Post назвал российского игрока НХЛ мусором

Вадим Карасев

Продюсер New York Post Роб Тауб раскритиковал российского нападающего "Тампы" Никиты Кучерова за поведение в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".

Напомним, за 40 секунд до конца встречи при счете 4:3 в пользу "островитян" россиянин ударил клюшкой по форварду нью-йоркской команды Жану-Габриелю Пажо, который убегал к пустым воротам. Его действия, тем не менее, не помешали канадцу забросить шайбу, но спровоцировали массовую потасовку.

"Кучеров - это просто мусор", - заявил Тауб в Twitter. Подписчики продюсера поддержали его мнение. "Настоящий подонок", "Мусор, никакого уважения к нему", "Абсолютно неспортивное поведение", - написали они.

Встреча между командами завершилась со счетом 5:3.

Kucherov is straight garbage #Isles pic.twitter.com/KA8Tb5klec

— Rob Taub (@RTaub_) September 12, 2020