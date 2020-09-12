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Работники, участвующие в борьбе с коронавирусом, получат новые стимулирующие выплаты

Работники, участвующие в борьбе с коронавирусом, получат новые стимулирующие выплаты

Тема: Какие законы вступают в силу


Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда. Постановление правительства о дополнительной поддержке работников, которые рискуют жизнью во время пандемии, вступает в силу 12 сентября.

Как уточняется в документе, речь идёт об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Отмечается, что сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них несут повышенную нагрузку и рискуют жизнью и здоровьем.

По распоряжению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, в рамках поручения Президента из резервного фонда Правительства для этого будет выделено более 5 млрд рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

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По материалам: pnp.ru

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