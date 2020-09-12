РФ готовит запрос в Германию об участии в следственных действиях с Навальным

Лидия Мартынова

Управление на транспорте МВД РФ направит Германии запрос о возможности участвовать в следственных действиях с Алексеем Навальным на территории этой страны."Следственное подразделение (...) готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы", - говорится в пресс-релизе.Ранее немецкое издание Spiegel писало, что Навальный уже может говорить и вспомнить детали того, что произошло с ним до момента, когда он потерял сознание в самолете. При этом клиника Шарите, где находится российский политик, пока официально не подтверждала информацию о существенном улучшении его состояния.Как сообщалось, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, и оппозиционера госпитализировали в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.Германия пришла к выводу, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".7 сентября клиника Шарите сообщила, что Навальный был выведен из искусственной комы.Страны G7 требуют от России наказать виновных в отравлении Навального.На фоне этих событий американские сенаторы-демократы попросили Минфин США расширить санкции, предусмотренные "актом Магнитского".