Россия ничем не может помочь Германии

Алексей Вольцев

© REUTERS / Hannibal HanschkeПетр АкоповВсе материалы

Когда не можешь сам принимать решение, перекладываешь ответственность на других. В Берлине заявляют, что немецкая реакция на отравление Алексея Навального, частью которой может быть и остановка "Северного потока — 2", во многом зависит от России:

"Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока — 2". — Прим. ред.) не было принято", — заявил министр иностранных дел Хайко Маас. То есть будущее российско-германских отношений зависит от Кремля?

Но на самом деле, это немецкое руководство стоит перед историческим выбором — его действия в ближайшее время будут иметь определяющие, действительно исторические последствия для будущего. Не российско-германских отношений — а будущего самой Германии, а значит, и всей Европы.

Германии и ее европейского проекта. История со странным отравлением (если оно было) Навального пока еще очень мутная — но попытки использовать его для совершенно конкретных геополитических целей совершенно ясные. Германию хотят заставить остановить "Северный поток — 2" при полном понимании того, что отказ от почти завершенного проекта будет иметь самые серьезные последствия. Не для немецкой экономики — десять миллиардов евро, потраченных на строительство, это копейки для ФРГ, а русский газ все равно будет поступать через территорию Украины. Нет, главный урон будет нанесен репутации Германии.