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Российские Ту-142 выполнили полеты над нейтральными водами

Российские Ту-142 выполнили полеты над нейтральными водами
Два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает пресс-служба Северного флота.


"Двенадцатого сентября 2020 года два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность полета составила более 11 часов. На отдельных этапах маршрута полета российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.


Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отмечается в сообщении.

# В мире
По материалам: ria.ru

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