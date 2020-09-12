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Российское гиперзвуковое оружие страшнее ядерного — Sina

Российское гиперзвуковое оружие страшнее ядерного — Sina

Поступление на вооружение в российскую армию новейших ракетных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс «ставит Америку в безвыходное положение».

Об этом пишет китайский портал Sina, подчеркивая выдающиеся боевые характеристики нового оружия. По мнению издания, эти комплексы с моделями ракет с огромной дальностью полёта являются чрезвычайно опасными для любого потенциального противника.

В публикации отмечается, что современная американская ПВО не способна перехватить «Авангард» из-за скрытности ракеты, а феноменальная скорость еще более повышает ее неуязвимость и эффективность.

По расчетам китайских военных экспертов, в случае начала гипотетического конфликта между Москвой и Вашингтоном прибрежные районы США окажутся беззащитными перед атакой «Авангардами». Не спасет даже «самая совершенная система обороны в мире».

Автор публикации указывает на то, что ракета способна долететь до Вашингтона за 15 минут, и что «за это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе».

Саму ракету он назвал «шедевром российской армии» и отметил, что боевые характеристики изделия делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба». В публикации подчеркивается полное превосходство России в области гиперзвукового оружия.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Совбезе России приняли решение оснастить гиперзвуковым оружием надводные и подводные многоцелевые корабли, заложенные 20 июля на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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