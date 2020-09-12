«Самый-самый женский марш» в Минске провалился — ОМОН задерживает участниц

Алексей Вольцев

«Самый громкий массовый женский марш», на который заграничные «революционные» координаторы зазывали жительниц Минска, фактически провалился.

На мероприятие, которое по замыслу организаторов должно было по своей грандиозности превзойти все предыдущие манифестации, собралось всего несколько сотен женщин.

Они поддались призыву польского Телеграмм-канала Nexta live и в 15.00 собрались на площади свободы, чтобы принять участие в шествии. Находившиеся тут же сотрудники милиции в течение некоторого времени призывала их разойтись, напоминая о том, что акция не согласована с властями, а значит незаконна.

После этого начались задержания тех, кто не подчинился требованиям властей и не покинул площадь. При этом бойцы ОМОНа ведут себя максимально корректно, насколько это вообще возможно в такой ситуации.

Как передает РИА Новости, женщины окружили микроавтобус с задержанными не давая ему уехать, и устроили потасовку, сорвав маску с одного из омоновцев. Бойцы почти не отбивались и лишь расчистили автобусу дорогу.

После этого заряженные революционным пылом активистки попытались все же осуществить марш, увлекая за собой остальных. Они покинули площадь Свободы и двумя колоннами двинулись в сторону Комаровского рынка.

В районе улицы Богдановича задержали еще несколько человек. В белорусском МВД факт задержания подтвердили, пообещав назвать точное число задержанных позже.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 12 сентября белорусская оппозиция анонсировала «Самый громкий массовый женский марш» в Минске , на который призвала участниц брать с собой кастрюли и черпаки по примеру украинского Майдана.