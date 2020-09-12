СБУ открыла против Порошенко 15 новых уголовных дел

Лидия Мартынова

Служба безопасности Украины открыла 15 новых уголовных дел против пятого президента и лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко. Об этом на брифинге заявили адвокаты политика Игорь Головань и Илья Новиков."4 сентября появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных фактически против Порошенко. Теперь это уже СБУ," – сказал Головань.Дела открыты по 15 статьям, говорит Головань. Среди них есть статьи о посягательстве на территориальную целостность, захвате госвласти, госизмене, присвоении имущества, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин и компьютерных сетей.Юрист назвал новые дела пустыми и сфабрикованными. При этом он отметил, что некоторые дела дублируют предыдущие производства против Порошенко. Адвокат Илья Новиков считает, что "на передний план выйдут дела" по каналу Прямой и Кузни на Рыбальском.Головань видит в делах след бывших собственников ПриватБанка (в фабулах некоторых дел речь идет о банковской сфере) и экс-замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова, который "недавно опубликовал 15-е или 16-е дело" о Кузнице на Рыбальском. Новиков считает, что также причастен и замглавы Офиса президента Олег Татаров.