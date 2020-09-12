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Шишкова тонко усмехнулась над расставанием Тимати и Решетовой

Шишкова тонко усмехнулась над расставанием Тимати и Решетовой

Модель Анастасия Решетова объявила о расставании с рэпером Тимати. Экс-влюбленные прожили вместе шесть, а в прошлом году Анастасия родила избраннику сына Ратмира. У себя в Instagram Анастасия опубликовала трогательный пост, где раскрыла причины разрыва.


 «Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лет»,


— написала Анастасия.

Модель обратила внимание на то, что в расставании не замешаны посторонние люди. По ее словам, за годы совместной жизни изменилась и она сама, и ее взгляды на жизнь. Девушка попросила также не писать про «бумеранг» — шесть лет назад Тимати бросил ради нее девушку с годовалым ребенком. Как раз от нее все и ждали комментариев.

Модель и бывшая девушка рэпера Тимати Алена Шишкова отреагировала на его расставание у себя в Instagram. Модель иронично отказалась комментировать произошедшее.

«Знаю, вы ждете от меня комментарий, но тут просто реклама пальто»,

— подписала Шишкова публикацию.

На кадрах Шишкова уверенно идет по набережной под приятную музыку. На ней длинное пальто, белые брюки и водолазка, а также очки.

Многие посчитали, что так Алена намекнула, что ей, с одной стороны, нет никакого дела до расставания Тимати и Решетовой, но с другой — в белой одежде, как на праздник.

«Твоя походка, когда узнала, что Тимати снова разводится», «Показатель того, что эффект бумеранга все-таки существует», «Довольная какая, шампанское небось открыла»,

— иронично комментируют подписчики публикацию. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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