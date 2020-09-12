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Сильные заговоры на нить — красную, белую и черную

Сильные заговоры на нить — красную, белую и черную

Многие слышали о нити-талисмане — красной, белой или черной. Пришла пора узнать, что это за талисманы, в чем конкретно они помогают и как их можно заговорить на успех и удачу.


Прежде, чем использовать черную, красную или белую нить, стоит вспомнить о том, что внутреннее состояние человека играет немаловажную роль в его успехе и удаче. Укрепить свою энергетику вам помогут пять эффективных способов.

Красная нить

Красная нить — это талисман, пришедший к нам с востока. Красный цвет в восточной культуре всегда был цветом успеха, финансового процветания, удачи. Именно поэтому красную нить и используют в качестве магнита денежного успеха, успеха в работе и бизнесе.

Как и любая другая нить-талисман, она должна быть сделана из натурального материала — хлопка или шерсти. Завязывается она на любую из рук. Обязательно нужно сделать узелки на ее концах. Носить такую нить можно не более трех месяцев. После этого нужно делать новую и заговаривать ее заново.

Заговор для красной нити звучит следующим образом: «Два узелка — один на удачу, другой на деньги. Силу природы прошу подняться да благословить эту нить на служение мне. Дома, на работе, в магазине и на улице — пусть следует за мной успех везде и всюду. Пусть деньги мои остаются со мной, а новые приходят без проблем. Да будет так: сегодня и завтра, сейчас и потом. Аминь».


Эксперты сайта dailyhoro.ru предупреждают: заговаривать красную нить лучше в понедельник или в пятницу, на растущей Луне или в Полнолуние.

Черная нить

Черная нить — это сильнейший оберег от черной магии, сглаза, порчи, проблем со здоровьем. Черная нить завязывается узелком в одном месте, но лучше использовать петельку, чтобы можно было ее развязать, зарядить и завязать снова. Она набирает свою силу постепенно и становится полезнее с течением времени.

Этот оберег также должен быть сделан из натуральных природных материалов, а для его зарядки потребуется проведение ритуала со свечой. Нужно поставить два зеркала друг напротив друга, а между ними поставить зажженную свечу. Далее следует прочитать заговор: «Защиту мне даруй, матушка-Природа. Накрой меня от ненастий и от злых людей спаси. Укрепи мое здоровье и помоги преодолеть все препятствия, видимые и невидимые. Дай мне сил, чтобы противостоять силам темным и с врагами совладать. Заговариваю черную нить на защиту от сглаза, от слова и дела недоброго, от болезни и всего дурного. Аминь».

Белая нить

Это сильнейший любовный талисман, который отлично сочетается с другими талисманами, привлекающими удачу в любви. Белый цвет обладает особой силой, которая помогает человеку, носящему такую нить, становиться более притягательным для противоположного пола. Также белая нить помогает тем, кто уже находится в отношениях, потому что с ее помощью человеку становится проще налаживать общение, находить компромиссы.


Заговаривать белую нить лучше днем, в Новолуние или на убывающей Луне. Идеальное время — полдень. Нужный заговор звучит так: «Любовь и счастье хочу получить. От беды и проблем свою любовь хочу сохранить. Дайте мне сил, Солнце и Луна, чтобы не строилась между нами стена. Чтоб не было с близкими скандалов и ссор. Чтоб любовь наша была выше гор. Да будет так». Желательно повторять обряд раз в месяц. Саму нить тоже лучше менять перед чтением заговора.

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По материалам: dailyhoro.ru

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