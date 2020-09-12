СМИ узнали, Disney выпустит мультфильм о происхождении снеговика Олафа

Алексей Вольцев

Студия Disney анонсировала выход нового короткометражного мультфильма из серии "Холодное сердце", в котором расскажут о происхождении снеговика Олафа, сообщает Deadline.

Премьера фильма под названием "Once upon a snowman" ("Жил-был снеговик") состоится 23 октября эксклюзивно на платформе Disney +.

Ожидается, что из мультфильма зрители узнают, что случилось с Олафом через несколько мгновений после того, как волшебница Эльза создала свой ледяной дворец, а также когда Анна и Кристофф впервые встретили снеговика в лесу. В ленте покажут, как главный герой полюбил лето и многое другое.

Актер Джош Гад, озвучивший Олафа в двух частях "Холодного сердца", снова повторит эту роль. Режиссерами проекта выбрали аниматора Трента Корри и художника Дэна Абрахама. Продюсеры мультфильма — Николь Херон и Питер Дель Вечо.





"Эта идея начала формироваться, когда я работал аниматором еще в первом "Холодном сердце", — прокомментировал Корри. — Мы с Дэном Абрахамом очень благодарны и взволнованы возможностью снять этот короткометражный фильм".