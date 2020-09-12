Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе

Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе
. Власти не одобрили строительство "замка" на заднем дворе дома Джорджа Мартина в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), сообщает The Guardian.

Ранее более сорока соседей подписали письмо с просьбой отклонить проект, потому что постройка будет слишком "заметной".

Автор "Песни льда и пламени", которая легла в основу "Игры престолов", собирался возвести библиотеку в готическом стиле с башней высотой около девяти метров и террасой на крыше, но Совет по надзору за историческими районами города отказал ему на основании того, что высота сооружения превышает максимально допустимую на 1,2 метра.


рассказал Daily Mail другой житель того же района.

Писателю принадлежат два дома в Санта-Фе (у одного из них почтовый ящик в виде крепости) и кинотеатр.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе
Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе
Евросоюз снова пообещал ввести санкции против белорусских чиновников
Евросоюз снова пообещал ввести санкции против белорусских чиновников
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты
Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты
Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
Историк рассказал, какие события обязательно нужно показать в сериале про Ивана Грозного
Историк рассказал, какие события обязательно нужно показать в сериале
"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского смотра
"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
Ты уже выполнил? Чимин из BTS дал задание фанатам
Ты уже выполнил? Чимин из BTS дал задание фанатам
Специалисты отмечают рост активности и конкуренции на выборах 2020 года
Специалисты отмечают рост активности и конкуренции на выборах 2020

Топ на сегодня

Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой Гриффиндора
Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
США определились со статусом Лукашенко
США определились со статусом Лукашенко

Еще по теме

На территории цементного завода Екатеринбурга построят замок Винтерфелл
По книге автора "Игры престолов" хотят снять сериал о супергероях
Замок в Испании закрыли из-за съемок «Игры престолов»
Джордж Мартин не успеет написать новую часть «Песни льда и пламени» в срок