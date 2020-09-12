Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе

Анастасия Иванова

. Власти не одобрили строительство "замка" на заднем дворе дома Джорджа Мартина в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), сообщает The Guardian.

Ранее более сорока соседей подписали письмо с просьбой отклонить проект, потому что постройка будет слишком "заметной".

Автор "Песни льда и пламени", которая легла в основу "Игры престолов", собирался возвести библиотеку в готическом стиле с башней высотой около девяти метров и террасой на крыше, но Совет по надзору за историческими районами города отказал ему на основании того, что высота сооружения превышает максимально допустимую на 1,2 метра.

рассказал Daily Mail другой житель того же района.

Писателю принадлежат два дома в Санта-Фе (у одного из них почтовый ящик в виде крепости) и кинотеатр.