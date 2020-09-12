Стендапер Юлия Ахмедова хотела покончить с собой

Алексей Вольцев

Участница шоу Stand Up на «ТНТ» Юлия Ахмедова предпочитает быть откровенной со своими подписчиками в сетях и без всякого стеснения публично делится серьезными психологическими проблемами.

37-летняя артистка заявляет, что осенью 2019-ого она попала в кризисный центр по причине нервного срыва, была на грани жизни и смерти из-за навязчивой идеи самоубийства. В клинике ей диагностировали биполярное расстройство и теперь саркастичная стендаперша вынуждена постоянно пить антидепрессанты, чтобы снова не «быть на дне», как говорит она сама.

Когда Ахмедова заявила на всю Россию, что живет с психическим расстройством, она также призналась, что мечтает о семье и детях, но боится, что не сможет найти человека, который примет ее с диагнозом. Она упомянула, ее прошлые отношения распались «из-за биполярки». Когда мужчина узнал о суицидальных мыслях и неадекватном поведении юмористки в кризисном центре, «с отвращением сбежал».

«Я попала в отделение для суицидников. У меня не было попытки, потому что когда у тебя сильная депрессия, то вообще нет энергии. Я могла не вставать неделями, чтобы просто почистить зубы… И когда ты в этом состоянии, ты не можешь покончить жизнь самоубийством, потому что это физическое и душевное усилие, на которое ты не способен. Но самоубийство было навязчивой идеей. Я пошла к психологу, и она меня сразу же в этот день отправила в больницу к знакомому психиатру. Это было так тяжело. Я начала думать, ну вот я в психушке»,

— рассказывала о трудном периоде Юля.Подпишись на нас в Яндекс Новости