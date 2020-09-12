Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии

Анастасия Иванова

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

"Зафиксировано три обстрела населенных пунктов Эрназ, Бала в провинции Алеппо и Джубас в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - заявил Гринкевич.

Отмечается также, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

* Террористическая организация, запрещенная в России