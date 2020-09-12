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ТОП-10 привычек RM из BTS в его день рождения

ТОП-10 привычек RM из BTS в его день рождения

Сегодня лидеру южнокорейской к-поп группы BTS исполняется 26 лет. Миллионы поклонников уже начали поздравлять RM с праздником, признаваться ему в любви и оставлять нежные пожелания. А мы решили подготовить для тебя подборку 10 самых интересных привычек RM. Поехали!


Айдол обожает читать книги и журналы во время написания рэпа, чтобы увеличить свой словарный запас.

2. У RM есть привычка громко петь ночью.


«Я всегда пою, поэтому никогда не думал, что это мешает участникам»,

— отмечает он.

3. Музыкант всегда в курсе последних новостей и обсуждаемых тем. Ем не нравится, что из-за напряженных графиков он может забыть, что происходит в мире, поэтому всегда читает новости.

4. RM просто обожает сидеть в интернете.

5. Во время отдыха на море, который у RM сейчас бывает крайне редко, он любит ловить маленьких крабов.

6. Из-за чувствительности к звукам, особенно в момент засыпания, RM предпочитает перед сном надевать беруши. Ему может мешать заснуть очиститель воздуха или кондиционер в ванной комнате.

7. У RM есть привычка очень быстро говорить. Один раз во время прямой трансляции ему даже пришлось извиняться перед поклонниками за быструю речь. По его мнению, это все из-за того, что он рэпер.

8. Айдол любит ходить в кафе, чтобы послушать музыку, поймать вдохновение и поработать над песнями.

9. RM ломает все, к чему прикасается.

 10. RM старается каждый день вести дневник, чтобы оглянуться назад и распланировать жизнь по-новому.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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