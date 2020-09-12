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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки
Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.

Пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме девочка скончалась в Турции 28 августа 2019 года. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна. На помощь нырнул папа девочки, но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.

"В Турции состоялось первое судебное заседание по этому делу. На нем заслушивались обвиняемые – менеджер отеля и технический сотрудник бассейна, который его обслуживал. Менеджер считает его спасателем, хотя сотрудник это отрицает. Они не признают вину и утверждают, что эксплуатация бассейна велась с 2002 года и соответствовала всем нормативам. Госорганы Турции проверяли бассейн перед сезоном и никаких замечаний не высказали", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что родители девочки на суде не присутствовали, так как из-за пандемии коронавируса не было ясно, состоится ли заседание вообще. Они планируют приехать на следующее заседание, которое ориентировочно состоится в конце декабря.

# В мире
По материалам: ria.ru

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