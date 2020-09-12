У Ольги Бузовой теперь есть "Проблема"

Лидия Мартынова

Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый танцевальный трек, который называется "Проблема". "Я так ждала эту песню. И наконец-то могу официально поделиться с вами моим новым хитом. Раскачаем эту осень вместе", — написала Бузова в инстаграме.

В треке исполнительница затрагивает излюбленную тему — отношения между мужчиной и женщиной. По мнению Ольги Бузовой, именно мужчина "должен решать проблемы" и при этом не забывать о той, которая находится рядом.

Большинство пользователей положительно оценили новую работу певицы: "В самое сердце залетела", — прокомментировала b.r.u.n.e.t.t.e_97; "Теперь проблема еще одна, как перестать слушать эту песню? Она на репите", — написала akryyana; "Очень вкусно и драйвово. Надеюсь, станет хитом", — поделился впечатлением vlsytnikov.