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У Ольги Бузовой теперь есть "Проблема"

У Ольги Бузовой теперь есть "Проблема"
Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый танцевальный трек, который называется "Проблема". "Я так ждала эту песню. И наконец-то могу официально поделиться с вами моим новым хитом. Раскачаем эту осень вместе", — написала Бузова в инстаграме.

В треке исполнительница затрагивает излюбленную тему — отношения между мужчиной и женщиной. По мнению Ольги Бузовой, именно мужчина "должен решать проблемы" и при этом не забывать о той, которая находится рядом.


Большинство пользователей положительно оценили новую работу певицы: "В самое сердце залетела", — прокомментировала b.r.u.n.e.t.t.e_97; "Теперь проблема еще одна, как перестать слушать эту песню? Она на репите", — написала akryyana; "Очень вкусно и драйвово. Надеюсь, станет хитом", — поделился впечатлением vlsytnikov.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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