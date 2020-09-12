Уйти от зависимости. В Дании хотят нового диалога по "Северному потоку-2"

Анастасия Иванова

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что необходимо начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток-2" после ситуации с Алексеем Навальным.

Датский политик полагает, что королевство должно избавиться от зависимости от российского газа.

"Я на протяжении всего времени была против "Северного потока-2". Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу", – сказала Фредриксен, ее слова приводит датская телерадиокорпорация DR.

Германию по дну Балтийского моря. В конце минувшего года глава американского государства Дональд Трамп подписал военный бюджет США на текущий год, который включает в себя введение санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Маас не исключил заморозку "Северного потока-2".