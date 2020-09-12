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Умер телезнаток «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Умер телезнаток «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Умер телезнаток и эксперт программы «Что? Где? Когда?» Михаил Юрьевич Смирнов, о чем первым сообщил магистр игры Максим Поташев. Как выяснилось, ветеран игры скончался в 64 года от инсульта. Смирнов состоял в клубе с 1988 по 2010 год, был капитаном запоминающейся любителям программы команды в 90-х. В последние годы он перестал участвовать в играх лично, однако, постоянно связывался с коллегами, обсуждал с ними результаты победителей, а также, посвящал большое количество времени на обучение заинтересованной в его деле молодежи.


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Умер ветеран игры «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов Сегодня стало известно о смерти популярного телезнатока Михаила Смирнова. Он отдал игре «Что? Где? Когда?» не один десяток лет и приводил к победе знаменитые команды игроков. О смерти товарища сообщил Максим Поташев. Максим Александрович посвятил другу теплые слова. «Сегодня не стало Михаила Смирнова, капитана великолепной команды, прекрасного человека и знатока. От имени всех участников нашей группы приносим искренние и глубокие соболезнования родным и друзьям Михаила». Знаток отметил, что Смирнов играл в Клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов. Михаил провел за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой. В последние годы Смирнов не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодежью. #чтогдекогда #МихаилСмирнов #игры #знаменитости #звёзды

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Магистры Виктор Сиднев и Михаил Барщевский отметили, что Смирнов оставил отпечаток на истории клуба и запомнился его участникам «уважаемым, добрым и концентрированным интеллигентом». Дату и место похорон для поклонников телевизионного шоу семья ушедшего обещала сообщить позднее.

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком»,

— выразил свои соболезнования Поташев.

«Миша Смирнов, с моей точки зрения, был очень интересным, интеллигентным, мягким человеком, очень приятным в общении. Был период, когда мы довольно тесно общались, а потом он реже стал появляться в клубе, и наше общение с ним стало более редким. Его можно было охарактеризовать как концентрированного интеллигента»,

— Михаил Борщевский о коллеге и друге. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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