Умер телезнаток «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Умер ветеран игры «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов Сегодня стало известно о смерти популярного телезнатока Михаила Смирнова. Он отдал игре «Что? Где? Когда?» не один десяток лет и приводил к победе знаменитые команды игроков. О смерти товарища сообщил Максим Поташев. Максим Александрович посвятил другу теплые слова. «Сегодня не стало Михаила Смирнова, капитана великолепной команды, прекрасного человека и знатока. От имени всех участников нашей группы приносим искренние и глубокие соболезнования родным и друзьям Михаила». Знаток отметил, что Смирнов играл в Клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов. Михаил провел за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой. В последние годы Смирнов не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодежью. #чтогдекогда #МихаилСмирнов #игры #знаменитости #звёзды