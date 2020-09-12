В Архангельске открылся Дом научной коллаборации

Анастасия Иванова

В Архангельске открылся Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова, сообщает Министерство образования и науки Архангельской области.

Реализовали проект правительство Поморья и Северный (Арктический) федеральный университет. Он создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Центр будет работать на базе САФУ.

В центре предлагается для обучения 16 программ технической и естественно-научной направленности. Среди них можно выделить нейротехнологии в робототехнике, основы веб-программирования, в том числе и на языке Python, генную инженерию.

«Наши программы рассчитаны на студентов регионального профтеха, а также школьников пятых – одиннадцатых классов. Но мы будем работать и с теми, кто младше. Для таких ребят, например, открыта шахматная гостиная», - сказала директор Дома научной коллаборации имени М.В. Ломоносова Марина Попова.

Занятия будут проходить как в рамках кружковой работы, так и общеобразовательной программы.

«Ребята, которые получат сертификат ДНК, одновременно получат дополнительные баллы для поступления в САФУ. Работать с ними будут как состоявшиеся профессора, так и представители магистратуры, аспиранты и бакалавры», - отметила ректор САФУ имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.