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В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"

В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
Запад пытается переложить вину за ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе на Россию, при этом Украина не выполняет минские договоренности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что прорывов по итогам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине нет. Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования в Донбассе, но не по всем из них были достигнуты согласованные решения.

# В мире
По материалам: ria.ru

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