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В Новороссийске на одном из участков для голосования неизвестные осуществили видеопровокацию

В Новороссийске на одном из участков для голосования неизвестные осуществили видеопровокацию

По информации председателя ТИК Центральная г. Новороссийска на участке № 3708 (на улице Новороссийской республики 1905, дом 25) в 16:30 была осуществлена видеопровокация, сообщает издание "Московский комсомолец на Кубани".

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм на избирательных участках и согласно графику дезинфекции помещения, проводилась санитарная обработка участка. В этот период и была осуществлена видеопровокация, поскольку во время дезинфекции проходила смена состава, членов комиссии и наблюдателей в помещении не было.

В это время в УИК зашли неустановленные лица и осуществили провокацию – сделали запись о вбросе. При этом, в указанный момент в помещении бюллетеней в открытом доступе не было. После вскрытия стационарного ящика совместно с бюллетенями были обнаружены белые листы бумаги.

"На УИК 3708 г. Новороссийска была осуществлена провокация. В то время, когда согласно рекомендации Роспотребнадзора, в помещении УИК проводилась санитарная обработка, неизвестные вбросили в ящик для голосования чистые листы бумаги. Председатель УИК сообщил об этом в полицию. Ведется проверка. На место выехали и представители краевой избирательной комиссии. В настоящее время ящик опечатан, для голосования не используется", - сообщила председатель ОП Краснодарского края Любовь Попова.

Голосование продолжилось в новую урну. По данному факту председателем УИК написано заявление в полицию. Проводится проверка.

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По материалам: uposters.ru

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