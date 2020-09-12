Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно

В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно

В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно
Более 8% избирателей, 151 195 человек, проголосовали 11 сентября на досрочных выборах губернатора Приангарья сообщает избирательная комиссия Иркутской области.

Голосование на выборах главы региона проходит 11–13 сентября. Проведением выборов занимаются 1927 участковых комиссий. По данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрированы 1 857 646 избирателей.

"11 сентября на досрочных выборах губернатора Иркутской области проголосовали 151 195 избирателей", - говорится в сообщении.

На единый день голосования 13 сентября в Иркутской области назначены 90 кампаний. Помимо главы региона будут избираться 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум. Выборы мэров пройдут в Ангарске, Свирске, Черемхове, и девяти районах - Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском.

Досрочное голосование проводилось на 37 избирательных участках и в 24 местах отдаленного пребывания граждан. В труднодоступных местностях и в отдаленных территориях проголосовали порядка 39% избирателей, включенных в списки для голосования.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно
В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно
NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая
NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая
Девочка-ночь: как Лада Дэнс стала диско-звездой нулевых и чем занимается сейчас
Девочка-ночь: как Лада Дэнс стала диско-звездой нулевых и чем
Сильные заговоры на нить — красную, белую и черную
Сильные заговоры на нить — красную, белую и черную
МВД подготовило новые правила сдачи водительского экзамена
МВД подготовило новые правила сдачи водительского экзамена
Кобзев открыл ледовый дворец "Байкал" в Иркутске
Кобзев открыл ледовый дворец "Байкал" в Иркутске
"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на церемонии открытия
"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на
ТОП-10 привычек RM из BTS в его день рождения
ТОП-10 привычек RM из BTS в его день рождения
В Архангельске открылся Дом научной коллаборации
В Архангельске открылся Дом научной коллаборации
Для московских учителей стартует курсы преподавания киберспорта
Для московских учителей стартует курсы преподавания киберспорта
В ВДЦ «Орленок» стартовала XVI Всероссийская смена «Юный математик»
В ВДЦ «Орленок» стартовала XVI Всероссийская смена «Юный математик»
Назван секрет осенней обуви
Назван секрет осенней обуви

Топ на сегодня

Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
США определились со статусом Лукашенко
США определились со статусом Лукашенко
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
«Break the Silence»: первые эмоции АРМИ от просмотра фильма о BTS
«Break the Silence»: первые эмоции АРМИ от просмотра фильма о BTS
В IT-классы зачислены более 1900 московских школьников
В IT-классы зачислены более 1900 московских школьников

Еще по теме

Выборы президента России стартовали в Иркутской области
В Татарстане более 24 процентов избирателей проголосовали 11 сентября
Явка на выборах в Иркутской области к полудню приблизилась к десяти процентам
В Белоруссии почти 4% избирателей приняли участие в досрочном голосовании