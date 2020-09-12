В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно

Алексей Вольцев

Более 8% избирателей, 151 195 человек, проголосовали 11 сентября на досрочных выборах губернатора Приангарья сообщает избирательная комиссия Иркутской области.

Голосование на выборах главы региона проходит 11–13 сентября. Проведением выборов занимаются 1927 участковых комиссий. По данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрированы 1 857 646 избирателей.

"11 сентября на досрочных выборах губернатора Иркутской области проголосовали 151 195 избирателей", - говорится в сообщении.

На единый день голосования 13 сентября в Иркутской области назначены 90 кампаний. Помимо главы региона будут избираться 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум. Выборы мэров пройдут в Ангарске, Свирске, Черемхове, и девяти районах - Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском.

Досрочное голосование проводилось на 37 избирательных участках и в 24 местах отдаленного пребывания граждан. В труднодоступных местностях и в отдаленных территориях проголосовали порядка 39% избирателей, включенных в списки для голосования.