В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно
Голосование на выборах главы региона проходит 11–13 сентября. Проведением выборов занимаются 1927 участковых комиссий. По данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрированы 1 857 646 избирателей.
"11 сентября на досрочных выборах губернатора Иркутской области проголосовали 151 195 избирателей", - говорится в сообщении.
На единый день голосования 13 сентября в Иркутской области назначены 90 кампаний. Помимо главы региона будут избираться 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум. Выборы мэров пройдут в Ангарске, Свирске, Черемхове, и девяти районах - Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском.
Досрочное голосование проводилось на 37 избирательных участках и в 24 местах отдаленного пребывания граждан. В труднодоступных местностях и в отдаленных территориях проголосовали порядка 39% избирателей, включенных в списки для голосования.