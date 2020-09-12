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В РФ выберут лучшую архитектурную идею для Мавзолея Ленина

В РФ выберут лучшую архитектурную идею для Мавзолея Ленина

Всероссийский конкурс архитекторов по сбору идей использования Мавзолея Ленина объявлен в рамках архитектурного фестиваля «Зодчество». Организаторы уточнили, что конкурс не несет политического подтекста, а его цель — «создать банк идей».

Итоги конкурса планируется подвести в Москве с 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор». На конкурсе приглашены дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры и все граждане России и стран СНГ. Участникам предлагается разработать зарисовки проекта, связанного с дизайном использования Мавзолея. Работы принимаются до 19 октября.

«Никакого политического заказа на проведение конкурса концепций ре-использования Мавзолея В. И. Ленина нет. Конкурс представляет собой спецпроект фестиваля „Зодчество“ и призван собрать максимальное количество архитектурных идей, какими бы неоднозначными они ни были», — уточнили в пресс-службе СА России.

Здание Мавзолея Ленина было построено в 1930 году годах по проекту архитектора Алексея Щусева. Мавзолей облицован красным гранитом, а также черным и серым лабрадором. Внутри мавзолея вестибюль, траурный зал и две лестницы.

«Нахождение В. И. Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации „вечной памяти“ и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», — говорится в положении конкурса.

В жюри конкурса приглашены: глава Минкульта Ольга Любимова, директор музеев Кремля Елена Гагарина, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, писатель Александр Проханов, кинорежиссер Александр Сокуров, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. Всего в жюри девять человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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