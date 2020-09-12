В Сети разместили новые кадры со съемок "Аватара 2" с Сигурни Уивер
"Сигурни никогда не уклонялась от боевых сцен. Здесь она исполняет одну из тех, которая появится в сиквеле "Аватара", — написал Ландау.
На опубликованных кадрах Уивер, которая в первой части сыграла доктора Грэйс Огустин, исполняет подводный трюк вместе с кем-то из съемочной группы или актерского состава. На втором снимке она находится на поверхности среди слоя белых пенопластовых шариков, предназначенных для того чтобы не пропускать свет и тем самым не мешать съемке под водой. Жестами актриса показывает, что все "идет хорошо".
рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.
В конце июля стало известно, что из-за пандемии коронавируса премьеру блокбастера перенесли с декабря 2021 года на тот же месяц 2022 года. Соответственно, график выхода следующих частей тоже сдвинулся.