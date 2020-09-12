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В Сети разместили новые кадры со съемок "Аватара 2" с Сигурни Уивер

В Сети разместили новые кадры со съемок "Аватара 2" с Сигурни Уивер
Продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме новую фотографии со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". На снимках позирует актриса Сигурни Уивер.


"Сигурни никогда не уклонялась от боевых сцен. Здесь она исполняет одну из тех, которая появится в сиквеле "Аватара", — написал Ландау.

На опубликованных кадрах Уивер, которая в первой части сыграла доктора Грэйс Огустин, исполняет подводный трюк вместе с кем-то из съемочной группы или актерского состава. На втором снимке она находится на поверхности среди слоя белых пенопластовых шариков, предназначенных для того чтобы не пропускать свет и тем самым не мешать съемке под водой. Жестами актриса показывает, что все "идет хорошо".


рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.

В конце июля стало известно, что из-за пандемии коронавируса премьеру блокбастера перенесли с декабря 2021 года на тот же месяц 2022 года. Соответственно, график выхода следующих частей тоже сдвинулся.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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