В Украине участились мошенничества с банковскими картами

Влада Некрасова

Число случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами в Украине за январь-июнь возросло до 47 500 по сравнению с 34 700 за тот же период 2019 года. Об этом сообщил Национальный банк.Сумма мошеннических операций за отчетный период возросла с 72,6 млн до 86,4 млн грн. Удельный вес убытков от мошеннических операций в общем объеме всех платежей повысился с 0,0043% до 0,0048%.При этом средний размер потерь на одну мошенническую операцию в первом полугодии уменьшился с 2100 грн до 1819 грн. Количество банков, клиенты которых пострадали от мошеннических операций, снизилось с 30 до 27."В тоже время мы осознаем, что для каждого отдельного человека, который понес убытки из-за мошенников, это может быть существенным и, конечно, неприятным случаем", – подчеркнула начальник управления по связям с общественностью НБУ Леся Войтицкая.