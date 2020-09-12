Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Украине участились мошенничества с банковскими картами

В Украине участились мошенничества с банковскими картами
Число случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами в Украине за январь-июнь возросло до 47 500 по сравнению с 34 700 за тот же период 2019 года. Об этом сообщил Национальный банк.

Сумма мошеннических операций за отчетный период возросла с 72,6 млн до 86,4 млн грн. Удельный вес убытков от мошеннических операций в общем объеме всех платежей повысился с 0,0043% до 0,0048%.

При этом средний размер потерь на одну мошенническую операцию в первом полугодии уменьшился с 2100 грн до 1819 грн. Количество банков, клиенты которых пострадали от мошеннических операций, снизилось с 30 до 27.
"В тоже время мы осознаем, что для каждого отдельного человека, который понес убытки из-за мошенников, это может быть существенным и, конечно, неприятным случаем", – подчеркнула начальник управления по связям с общественностью НБУ Леся Войтицкая.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Продюсер New York Post назвал российского игрока НХЛ мусором
Продюсер New York Post назвал российского игрока НХЛ мусором
Дженни назвала себя главной в Blackpink
Дженни назвала себя главной в Blackpink
Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки
Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки
Уйти от зависимости. В Дании хотят нового диалога по "Северному потоку-2"
Уйти от зависимости. В Дании хотят нового диалога по "Северному
Фелисити Джонс и Чарльз Гард впервые стали родителями
Фелисити Джонс и Чарльз Гард впервые стали родителями
Турция отказала России в правовой помощи: гибель 12-летней девочки в отеле
Турция отказала России в правовой помощи: гибель 12-летней девочки
Характеристика Рыб по Восточному гороскопу
Характеристика Рыб по Восточному гороскопу
ЦБ выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню
ЦБ выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню
Памфилова рассказала об организации временных участков для голосования
Памфилова рассказала об организации временных участков для голосования
Афганский узел: Кабул — за мир, США — за права женщин, а талибы — за ислам
Афганский узел: Кабул — за мир, США — за права женщин, а талибы —
Челябинские депутаты торжественно открыли мусорку
Челябинские депутаты торжественно открыли мусорку
Власти Абу-Даби обязали гостиницы предлагать туристам кошерное меню
Власти Абу-Даби обязали гостиницы предлагать туристам кошерное меню

Топ на сегодня

Киев направил ноту Минску из-за досмотра автомобиля посла на границе
Киев направил ноту Минску из-за досмотра автомобиля посла на границе
Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли
Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли
Криминалистические цифровые микроскопы: в чем особенности данных устройств
Криминалистические цифровые микроскопы: в чем особенности данных
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
Власти Абу-Даби обязали гостиницы предлагать туристам кошерное меню
Власти Абу-Даби обязали гостиницы предлагать туристам кошерное меню

Еще по теме

Райффайзенбанк назвал страны-лидеры по мошенничеству с картами россиян
Сбербанк предотвращает 96% операций мошенников
В России выросло число случаев мошенничества с банковскими картами
Генпрокуратура рассказала о новом виде мошенничества с банковскими картами