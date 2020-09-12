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В ВДЦ «Орленок» стартовала XVI Всероссийская смена «Юный математик»

В ВДЦ «Орленок» стартовала XVI Всероссийская смена «Юный математик»

Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовала XVI Всероссийская смена «Юный математик», сообщает пресс-служба центра. 

Участниками программы станут 150 школьников в возрасте 12-17 лет из Краснодарского края, Республики Адыгея, Москвы и Московской области. Ребята являются победителями Всероссийского конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «XVI Всероссийская специализированная смена «Юный математик», также на смену приехали дети, имеющие достижения в области конкурсной и олимпиадной математики. 

«На смене ребята могут взаимодействовать со сверстниками, которые имеют такие же интересы, как и они. У детей есть возможность вместе решать непростые задачи, развивать логику, формировать навыки исследовательской работы. Пребывание в среде таких же заинтересованных наукой людей очень важно для мотивации ребенка. Многие участники смены «Юный математик» в дальнейшем показывали высокий уровень подготовки: становились победителями и призёрами Всероссийской и Международной математической олимпиад. Мы верим в успех орлят, пребывающих на смену 2020 года, и желаем им математических побед», - отметил директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

Участники смены проявят себя в командном математическом турнире и пройдут обучающий курс по креативному мышлению «Смелые мысли». Они посетят популярные лекции и специальные курсы по математике, естественным и гуманитарным наукам, пройдут цикл занятий по подготовке к математическим олимпиадам. Кроме того, ребята примут участие в интеллектуальном квизе в формате «Что? Где? Когда?» на тему: «Математика – наша жизнь».

Наставниками участников программы стали известные педагоги-математики, преподающие в ведущих вузах страны, таких как Московский физико-технический институт, Адыгейский государственный университет, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кроме того, помогать решать непростые задачи орлятам будут  учёные-исследователи, тренеры национальной команды России по математике, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Всероссийский детский центр «Орленок» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

История ВДЦ «Орленок» началась в июле 1960 года. В течение года Центр принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. В 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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