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В жуткой аварии в Закарпатье фура вылетела в кювет (фото, видео)

В жуткой аварии в Закарпатье фура вылетела в кювет (фото, видео)

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Ночью 11 сентября на трассе Мукачево-Рогатин в районе села Березинка произошло страшное ДТП, в котором погиб человек. В этот же день на Житомирской трассе под Киевом в ДТП погиб мотоциклист.

Как сообщает Mukachevo.net, вблизи села Березинка под Мукачевом грузовик слетел в кювет.

По предварительным данным, водитель фуры от полученных травм скончался в больнице, а пассажир получил серьезные травмы.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупном ДТП с большим количеством погибших на дороге Киев — Харьков — Должанский ночью 11 сентября.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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