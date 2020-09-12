В жуткой аварии в Закарпатье фура вылетела в кювет (фото, видео)
Сегодня, 10:00 Алексей Вольцев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
Ночью 11 сентября на трассе Мукачево-Рогатин в районе села Березинка произошло страшное ДТП, в котором погиб человек. В этот же день на Житомирской трассе под Киевом в ДТП погиб мотоциклист.
Как сообщает Mukachevo.net, вблизи села Березинка под Мукачевом грузовик слетел в кювет.
По предварительным данным, водитель фуры от полученных травм скончался в больнице, а пассажир получил серьезные травмы.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупном ДТП с большим количеством погибших на дороге Киев — Харьков — Должанский ночью 11 сентября.
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По материалам: fakty.ua